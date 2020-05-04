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Кадырова призвали уволить тренера "Ахмата" за слова о "ноющих" россиянах

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После гневных призывов видео было удалено со страницы Игоря Шалимова.

Пользователи Instagram попросили главу Чеченской республики Рамзана Кадырова уволить тренера РФК "Ахмат" Игоря Шалимова за его оскорбления в адрес россиян.

Ранее в своем Instagram Игорь Шалимов опубликовал видео, где раскритиковал россиян за жалобу на нехватку денег во время пандемии коронавируса.

Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. У меня вопрос: ради чего вам помогать?

Игорь Шалимов 

После публикации в комментариях появилось много гневных комментариев и призыв уволить тренера "Ахмата". Видеоролик после этого был удален.

Один из пользователей отметил, что Шалимов таким образом решил подогреть людей, которые и так уже злые. Однако, тренеру такие высказывания могут встать боком, считают пользователи.  

Ранее президент "Ахмата" принял эстафету Рамзана Кадырова и постригся налысо.

Видео: Youtube/USACHEV TV

Теги: ахмат, игорь шалимов, кадыров
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Спорт,

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Путилина Елена
Сегодня 10:17

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Аноним
Сегодня 10:59

Чел непонятный,какая у тебя зарплата?

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