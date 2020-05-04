Кадырова призвали уволить тренера "Ахмата" за слова о "ноющих" россиянах

Пользователи Instagram попросили главу Чеченской республики Рамзана Кадырова уволить тренера РФК "Ахмат" Игоря Шалимова за его оскорбления в адрес россиян.
Ранее в своем Instagram Игорь Шалимов опубликовал видео, где раскритиковал россиян за жалобу на нехватку денег во время пандемии коронавируса.
Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. У меня вопрос: ради чего вам помогать?
Игорь Шалимов
После публикации в комментариях появилось много гневных комментариев и призыв уволить тренера "Ахмата". Видеоролик после этого был удален.
Один из пользователей отметил, что Шалимов таким образом решил подогреть людей, которые и так уже злые. Однако, тренеру такие высказывания могут встать боком, считают пользователи.
Ранее президент "Ахмата" принял эстафету Рамзана Кадырова и постригся налысо.
Видео: Youtube/USACHEV TV
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