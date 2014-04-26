Кадыров заявил об ударах по военным объектам Украины в ответ на атаку на Грозный

Глава Чечни сообщил о поражении целей в более чем десяти областях Украины, включая подземные склады и энергообъекты.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о массированных ударах по военно-промышленным объектам Украины, которые, по его словам, стали ответом на атаку на высотное здание в Грозном. В своем Telegram-канале он заявил о поражении свыше 60 целей в более чем десяти областях Украины.

Наш ответ на атаку по мирному объекту Грозного, как я и обещал, не заставил себя ждать. Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины. Ответ более чем исчерпывающий на последние террористические атаки Киева. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Он уточнил, что удары наносились по подземным складам ракет и авиабомб, аэродромам, местам сборки БПЛА, объектам ПВО, портовой инфраструктуре и железнодорожным узлам, используемым для доставки грузов НАТО. По словам Кадырова, первый удар был нанесен в 00:40 мск по Чернигову и Фастову, а мощные взрывы были зафиксированы в Киевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и других областях. Более 60 целей было обработано "Геранями", ракетами "Искандер-М", "Кинжал", "Калибр".

Он также предупредил, что операция продолжается:

Это еще далеко не все. Продолжение следует. Воздушные тревоги звучат по всей Украине и сегодня с утра.

Сообщения Кадырова появились после инцидента в Грозном, где ранее была атакована высотка, что, по версии властей Чечни, стало провокацией со стороны Украины.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Киеве испугались последствий встречи Путина с Уиткоффом.

Фото: Telegram / Рамзан Кадыров