Он рассказал, что такие метода использовались ещё в Османской империи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что к убийству россиянина в Вене причастны иностранные спецслужбы, которые работают против России.

По его словам, после наблюдения за обсуждением происходящего в Вене он снова убедился в "в предвзятости информационной машины", так как раскрутила версию о его причастности к убийству, не имею официальных заявлений органов следствия.

И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Он отметил, что им не нравится тот факт, что кавказские границы России охраняются Кадыровым и его командой. По его словам, метод убийства "продажных глашатаев" спецслужбами иностранных государств использовался ещё в Османской империи.

Ранее Кадыров разрешил проводить свадебные банкеты в Чечне.