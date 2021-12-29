Кадыров раскрыл детали встречи с Путиным

Глава Чечни раскрыл подробности визита в Москву.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным была доброй. По словам чиновника, лидер страны поддержал его позицию. На мероприятии поднимались острые вопросы, в которых было важно услышать позицию Кадырова. Такой информацией с роликом в личном аккаунте в Instagram поделился местный министр по внешним связям Ахмед Дудаев.

Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы. Как всегда, нужно было личное участие президента. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава региона рассказал, что на 3 февраля у него запланирована встреча с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также российскими вице-премьерами и министрами. В Кремле ранее заметили, что Путин и Кадыров общались по социально-экономической повестке, вопросам развития республики и конкретным проектам.

Роспотребнадзор счел невозможным установить организаторов митинга в Чечне.

Фото и видео: Instagram/ahmed_95kra