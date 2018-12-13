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Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

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По мнению политика России необходимо менять стратегию развития футбола и ориентироваться на доморощенных игроков.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров готов пригласить Александра Кокорина и Павла Мамаева в грозненский клуб "Ахмат". Об этом политик рассказал в интервью РБК.

Кадыров отметил, что футболисты "совершили ошибку", за которую получили законное наказание.  Глава Чечни сочувствует осужденным игрокам и готов трудоустроить футболистов в ФК "Ахмат".

Политик считает, что российский футбол очень сильно зависит от легионеров, что влияет на развитие отечественного спорта. По его мнению, России необходимо менять стратегию развития футбола и ориентироваться на доморощенных игроков.

8 мая в Пресненском суде футболистов приговорили к реальным срокам. Пресненский районный суд Москвы назначил нападающему "Зенита" наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев в колонии общего режима.  Мамаев получил 1,5 года в колонии общего режима.

Видео: Рамзан Кадыров/Instagram, Mash 

 

Теги: александр кокорин, ахмат, павел мамаев, рамзан кадыров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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Аноним
Сегодня 11:53

Полностью согласен.с мнением Кадырова. Как можно болеть за команду в которой почти все игроки не из России. Это полный отстой. Я понимаю бабки бабка но совесть должна  быть! Не болел за такие "русские"команды и болеть не собираюсь  и всем болельщикам желаю очнутся

 

 

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