Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров готов пригласить Александра Кокорина и Павла Мамаева в грозненский клуб "Ахмат". Об этом политик рассказал в интервью РБК.
Кадыров отметил, что футболисты "совершили ошибку", за которую получили законное наказание. Глава Чечни сочувствует осужденным игрокам и готов трудоустроить футболистов в ФК "Ахмат".
Политик считает, что российский футбол очень сильно зависит от легионеров, что влияет на развитие отечественного спорта. По его мнению, России необходимо менять стратегию развития футбола и ориентироваться на доморощенных игроков.
8 мая в Пресненском суде футболистов приговорили к реальным срокам. Пресненский районный суд Москвы назначил нападающему "Зенита" наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев в колонии общего режима. Мамаев получил 1,5 года в колонии общего режима.
Видео: Рамзан Кадыров/Instagram, Mash
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Полностью согласен.с мнением Кадырова. Как можно болеть за команду в которой почти все игроки не из России. Это полный отстой. Я понимаю бабки бабка но совесть должна быть! Не болел за такие "русские"команды и болеть не собираюсь и всем болельщикам желаю очнутся