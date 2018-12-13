Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в "Ахмат"

По мнению политика России необходимо менять стратегию развития футбола и ориентироваться на доморощенных игроков.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров готов пригласить Александра Кокорина и Павла Мамаева в грозненский клуб "Ахмат". Об этом политик рассказал в интервью РБК.

Кадыров отметил, что футболисты "совершили ошибку", за которую получили законное наказание. Глава Чечни сочувствует осужденным игрокам и готов трудоустроить футболистов в ФК "Ахмат".

Политик считает, что российский футбол очень сильно зависит от легионеров, что влияет на развитие отечественного спорта. По его мнению, России необходимо менять стратегию развития футбола и ориентироваться на доморощенных игроков.

8 мая в Пресненском суде футболистов приговорили к реальным срокам. Пресненский районный суд Москвы назначил нападающему "Зенита" наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев в колонии общего режима. Мамаев получил 1,5 года в колонии общего режима.

Видео: Рамзан Кадыров/Instagram, Mash