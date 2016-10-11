Кадыров пообещал отдать подаренный КВНщиками iPhone X лучшему чтецу стихотворения о Путине

Рамзану Кадырову подарили новый iPhone X, а он в свою очередь решил его передарить лучшему чтецу.

Главе Чечни Рамзану Кадырову неожиданно подарили нашумевший смартфон iPhone X. Сюрприз Кадырову решили устроит участники республиканской команды КВН. Однако глава Чечни решил поступить с новинкой так: подарить гаджет тому, кто лучше всех прочтет стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, Рамзан опубликовал видео, на котором происходит действие дарения, а также судьба телефона. В описании ролика Кадыров рассказал, как все случилось: Звонят после полуночи, говорят, что у них какое-то сверхсрочное и важное дело. Ну а я привык, что у них всегда все очень серьезно и без лишних шуток. Поэтому, не раздумывая, говорю, валите сюда. Не проходит и десяти минут, а они действительно гурьбой вваливаются и с ходу заявляют, что пришли подарить мне iPhone X".

Также он отметил, что победителя определит министерство по делам молодёжи ЧР.