Подростки успешно преодолели испытание "стрельба из укрытия".

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал подготовку сыновей на базе спецназа. Соответствующий ролик с учебными стрельбами опубликован на личной странице чиновника в социальной сети "Вконтакте". Стало известно о том, что Ахмат Эли и Адам прошли углубленную огневую подготовку на базе Российского университета в Гудермесе. За мероприятием наблюдал их наставник - боец ММА и боксер Абдул-Керим Эдилов.

Ребята показали отличный результат, продемонстрировав прекрасную меткость и скорость поражения целей. Они успешно прошли один из финальных этапов огневой подготовки. Рамзан Кадыров, глава Чечни

На кадрах зафиксировано, что дети Рамзана Кадырова смогли попасть одним выстрелом в каждую из целей. В конце ролика подростки позировали вместе с эмблемой спецназа полка имени Ахмата Кадырова.

СК начал проверку статьи "Новой газеты" о чеченских силовиках.

Видео: Вконтакте/Рамзан Кадыров

