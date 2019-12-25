СК начал проверку статьи "Новой газеты" о чеченских силовиках

Ведомство проверит публикацию на клевету.

Отдел СК РФ по Басманному району Москвы начал проверку статьи "Новой газеты" о предполагаемых расправах силовиков Чечни. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Речь идет о публикации "Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей", которая вышла в середине марта текущего года. В ней экс-сотрудник полка ППС полиции имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал об убийствах и незаконных задержаниях, за которыми, по его словам, стояли республиканские силовики.

Следственный комитет России намерен проверить журналистский материал на предмет клеветы. Максимальные санкции по данной статье составляют пять лет лишения свободы.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "сказками" заявления бывшего бойца полка специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулеймана Гезмахмаева о казнях в республике. По его словам, он специально выдумал эту историю, чтобы получить убежище в Германии. Кадыров назвал Гезмахмаева "наркоманом, о котором стыдно говорить, что он служил в полку".

Ранее директор гостелевидения Чечни заявил, что готов убивать критиков Кадырова.

Фото: Следственный комитет РФ