Качество воздуха в Петербурге начало соответствовать нормам

Воздух в городе соответствует нормам, превышение ПДК зафиксировано только в одном районе.

По состоянию на 31 марта 2026 года качество воздуха в Санкт-Петербурге соответствует установленным нормам, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Небольшое превышение предельно допустимых концентраций зафиксировано лишь в одном районе и касается взвешенных веществ. В целом показатели воздуха улучшились по сравнению с предыдущими днями.

Отмечается, что повышенное внимание горожан к состоянию атмосферы возникло после появления в городе черного смога в конце прошлой недели. В первый день наблюдения необычной дымки, 27 марта, петербуржцев предупредили о неблагоприятных метеоусловиях. С 28 по 30 марта сохранялось безветрие, что способствовало накоплению выбросов и других загрязняющих веществ в атмосфере.