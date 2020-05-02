Очевидцы сняли, как бард Нельсон "социально правильно" играет с ребенком

Это очень позабавило жителей Петербурга.

В субботу вечером, 2 мая, петербуржцы могли заметить во дворе Нельсона на улице Полозова, 6, его создателя, который "социально правильно" играл с ребенком на детской площадке. Видеозаписью игры на своей странице в Instagram поделилась Ольга Кравцова, актриса озвучки в студии "Кубик в кубе".

Нельсон Николаевич раскачивал качели при помощи оградительной ленты, которой большинство детских площадок города обмотали на время самоизоляции. Это очень позабавило некоторых жителей Петербурга, другим же лишь напомнило о социальной безответственности своих соседей.

Ранее мы писали, что Нельсон прокомментировал снос своего знаменитого двора.

Видео: Instagram/@kkkrem