Между Петербургом и Калининградом запустили регулярную каботажную линию для перевозки товаров из КНР

Собственники компании C-Shipping открыли новую регулярную морскую линию для транспортировки товаров китайского происхождения между Петербургом и Калининградом. Начало регулярных рейсов анонсировали еще осенью. Основной товаропоток, как пишет издание "КоммерсантЪ-СПб", будет представлен автозапчастями, необходимыми для предприятий автопрома Калининградской области.

Эксперты оценивают инвестиции в организацию рейса минимум в 70–100 млн рублей, срок возврата вложенных средств варьируется от 8 до 10 месяцев. Компанией рассматривается возможность расширения флота за счёт добавления дополнительного судна.

Заместитель председателя правительства, министр по развитию инфраструктуры Александр Рольбинов озвучил, что уровень контейнеризации перевозок по маршруту Калининград – Петербург вырос на треть с 2022 года. Только за первые месяцы 2025 года общий объем морских грузоперевозок на Калининградском направлении составил около 4 млн тонн груза.

Фото: сайт ГК Кристал Альянс