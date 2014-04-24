Кабмин возместит авиакомпаниям более 300 млн рублей на льготные перелеты

Правительство сообщило о допфинансировании отрасли.

Российское федеральное правительство направит свыше 306,9 миллионов рублей на предоставление компенсации для авиационных компаний, которые перевозят пассажиров льготных категорий из удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы кабинета министров. Чиновники заметили, что обеспечение транспортной связанности удаленных и труднодоступных районов страны с другими регионами остается одной из приоритетных задач для властей. Дополнительные бюджетные средства позволят просубсидировать перевозку по территории страны еще не менее 44 тысяч человек

В 2025 году на возмещение затрат авиакомпаний, осуществляющих перевозки по таким маршрутам, будет направлено еще более 306,9 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. пресс-служба кабмина России

Ранее правительство направило дополнительно более 1,4 миллиарда рублей на аналогичные цели. Напомним, что к льготным категориям россиян относятся люди младше 23 лет, женщины и мужчины старше 55 и 60 лет, люди с инвалидностью I группы, дети с инвалидностью,многодетные семьи. Им предоставлено право на приобретение билетов по специальным тарифам.

Мишустин рассказал о мерах по снижению бедности в России.

Фото: Piter.tv