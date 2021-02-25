Кабмин выделит на новую программу поддержки бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году

Воспользоваться госпомощью смогут почти 75 тысяч предпринимателей.

Кабинет министров России выделит на новую государственную программу поддержки бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году. Об этом на правительственном заседании сообщил Михаил Мишустин. По словам чиновника, средства на реализацию проекта пойдут из резервного фонда.

Благодаря этой поддержке предпринимателям будет проще взять кредит по низкой ставке - 3%, причем в течение первых шести месяцев можно будет не платить ни проценты, ни основную сумму долга...Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабмина напомнил, что постановление о льготной кредитной программе, направленной на восстановление предпринимательской деятельности, одобрено президентом Владимиром Путиным. Мишустин уверен, что программа позволит помочь наиболее пострадавшим отраслям в сфере спорта, развлечений, культуры и общественного питания.

Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом.

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