  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:13
92
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кабмин выделит на медуслуги жителям приграничья еще 700 млн рублей

0 0

Татьяна Голикова будет держать ситуацию на личном контроле.

Свыше 700 миллионов рублей федеральное правительство направит на оказание медицинской помощи за пределами родных регионов жителям приграничных Курской и Белгородской областей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании со своими заместителями в Москве от 6 октября. Чиновник пояснил, что наши соотечественники обращаются за помощью к врачам из поликлиник и больниц, расположенных на территории тех субъектов страны, где сейчас вынужденно и временно проживают. Государственная помощь поможет этим организациям без каких-либо ограничений и проблем предоставлять людям из Курской и Белгородской областей все необходимое лечение в рамках обязательного медицинского страхования.

Жители приграничных регионов нуждаются сейчас в дополнительной поддержке, очень важно сейчас обеспечить.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин разработал антикартельные меры в разных сферах экономики.

Фото и видео: Правительство России

Теги: белгородская область, брянская область, кабмин, курская область, михаил мишустин, приграничье, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии