Кабмин выделит на медуслуги жителям приграничья еще 700 млн рублей

Татьяна Голикова будет держать ситуацию на личном контроле.

Свыше 700 миллионов рублей федеральное правительство направит на оказание медицинской помощи за пределами родных регионов жителям приграничных Курской и Белгородской областей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании со своими заместителями в Москве от 6 октября. Чиновник пояснил, что наши соотечественники обращаются за помощью к врачам из поликлиник и больниц, расположенных на территории тех субъектов страны, где сейчас вынужденно и временно проживают. Государственная помощь поможет этим организациям без каких-либо ограничений и проблем предоставлять людям из Курской и Белгородской областей все необходимое лечение в рамках обязательного медицинского страхования.

Жители приграничных регионов нуждаются сейчас в дополнительной поддержке, очень важно сейчас обеспечить. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Фото и видео: Правительство России