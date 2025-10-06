Кабмин разработал антикартельные меры в разных сферах экономики

Михаил Мишустин заслушал доклад Александра Новака по ситуации в экономике.

Федеральное правительство продлило действие дорожной карты по совершенствованию конкурентной среды на российской территории на ближайшие пять лет. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании со своими заместителями в Москве от 6 октября. Известно, что чиновники уделили особое внимание мерам по борьбе с созданием картельных сговоров в различных сферах экономики. Таким образом готово продолжение дорожной карты под названием "Совершенствование конкурентной среды в стране".

Она включает конкретные меры в образовании, в здравоохранении, в транспорте, торговле, в агропромышленном комплексе, в других секторах. И прежде всего, по борьбе с картельным сговором, что обеспечивает, напомню, контроль за ценообразованием в ключевых для поставщиков и покупателей сферах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Власти уточнили, что в целях повышения конкурентоспособности отечественной экономики поставил глава государства Владимир Путин. Вопрос находится в центре внимания кабинета министров. Тема касается не только увеличения доступности для граждан и местных предприятий необходимыми товарами, услугами, но также и наращивание их предложения на внутреннем и внешнем рынке, улучшение качества за счет внедрения инновационных технологий.

