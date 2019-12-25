Кабмин утвердил список соседних стран с благоприятными условиями для туристов

Закон вступил в силу с 1 сентября.

Российское федеральное правительство утвердило перечень сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания в них наших туристов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы кабинета министров со ссылкой на официальный документ. Известно, что для туроператоров, продающих туры в эти страны, будут действовать определенные льготы. В перечень попали три страны - Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия.

В Министерстве по экономическому развитию говорили о том, что для путешественников эти изменения означают несколько важных преимуществ. В частности, за счет оптимизации расходов тууроператоры смогут снизить стоимость туров в сопредельные страны. Дополнительно снижение финансовой нагрузки на компании профильной отрасли поможет легализовать часть туристического бизнеса, который сейчас работает в серой зоне. Рост количества компаний, предлагающих организованный отдых в этих странах из установленного кабмином списка, обеспечит большую защищенность клиентов по сравнению с их самостоятельными путешествиями.

Известно, что формирование подобного списка стран предусмотрено принятым в июле 2025 года законом. Документ снижает финансовую нагрузку на туроператоров, продающих туры только в соседние страны со статусом благоприятных. Эти компании должны будут страховать свою ответственность как в сфере внутреннего туризма (на сумму от 500 тысяч рублей), а не на сумму от 50 миллионов рублей, как при продаже туров на любые другие зарубежные направления.

Фото: Piter.tv