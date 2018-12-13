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Правительство РФ упростило процедуру оформления билетов на поезд для новорожденных

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Билет можно получить, предъявив медицинское свидетельство о рождении.

Правительство России упростило оформление железнодорожных билетов для детей до месяца.  Данное постановление было опубликовано на сайте Кабинета министров 5 мая.

Для получения билета для грудного ребенка теперь нужно только медицинское свидетельство о рождении, выданное медицинской организацией или индивидеальным предпринимателем, который осуществляет медицинскую деятельность. В билете должна  быть указана фамилия ребенка, родителя или иного лица, которая стоит в свидетельстве о рождении. Также в нем должна присутствовать серия и номер документа.

Напомним, ранее оформлять билеты для младенцев можно было только на основании свидетельства о рождении, выданного ЗАГСом.

Видео: Piter.tv

Теги: правительство россии, ржд
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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