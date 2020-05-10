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Кабмин расширил полномочия регионов по использованию бюджета во время пандемии

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Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Правительство РФ объявило о расширении возможностей регионов в использовании средств, выделенных на борьбу с коронавирусом COVID-19. Как отмечается в документе от 10 мая, теперь власти на местах смогут направлять деньги из резервного фонда правительства на дополнительное оснащение медучреждений оборудованием для лучевой диагностики COVID-19 и непосредственно ее проведение.

Ранее мы сообщали о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое после госпитализации с коронавирусом публичное совещание. Оно прошло в формате видеоконференции. Председатель правительства обсудил с членами кабмина заседание по социально-экономическим вопросам. 

Видео: Sky News / YouTube

Теги: коронавирус, правительство рф, финансы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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