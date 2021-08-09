Кабмин одобрил найм без испытательного срока женщин с детьми до трех лет

Предложенный чиновниками срок вступления закона в силу - с даты его официального опубликования.

Российское правительство поддержало законопроект, согласно которому женщинам с детьми до трех лет работодатели не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу. Соответствующий текст отзыва от федерального кабинета министров распространен по СМИ пресс-службой. Таким образом речь идет о внесении поправок в статью 70 Трудового кодекса страны. Согласно нововведению, льгота на текущий момент работает для матерей с детьми в возрасте до полутора лет. Чиновники поддержали законодательную инициативу с условием доработки при учете ряда замечаний.

В комментарии информационному агентству "ТАСС" руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заметил, что воспитание ребенка до трех лет является периодом "чрезвычайной нагрузки и повышенной ответственности" для каждой женщины. В особенности это качается периода завершения декретного отпуска. Парламентарий в пояснительной записке указал, что сложившаяся ситуация ущемляет трудовые права россиянок, а также провоцирует скрытые формы дискриминации. Речь идет об инцидентах, когда работодатель отказывает женщинам в работе без объяснения причин.

Установление испытательного срока при приеме на работу в этот период создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры, затрудняет их возвращение к профессиональной деятельности и препятствует полноценной трудовой адаптации. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодатель указал, что расширение гарантии по неустановлению испытательного срока мамам малолетних детей может стать логичным продолжением государственной семейной политики в России, нацеленной на формирование благоприятных условий для воспитания детей и поддержки института материнства.

