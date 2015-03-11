Кабмин направит около 5 млрд рублей Забайкалью и ЕАО, пострадавшим от паводков

Михаил Мишустин напомнил, что каждый пострадавший должен получить помощь.

Российское правительство направит около 5 млрд рублей Забайкалью и ЕАО, пострадавшим от паводков. Такое заявление на заседании кабинета министров сделал Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что речь идет о стихийных бедствиях, которые произошли в 2020 и 2021 годах. Одной их темой для обсуждения стал вопрос поддержки Дальнего Востока. Около 350 млн рублей местные власти потратят на капитальный ремонт зданий, поврежденных водой.

Направим Забайкальскому краю еще свыше 4 млрд рублей. Из них большая часть, 3 млрд 900 млн рублей, пойдет на новое жилье для людей, которые лишились его из-за паводков. Также более 900 млн рублей выделим на поддержку жителей ЕАО, которые пострадали из-за паводков в прошлом году. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам премьера, погодные катаклизмы нанесли серьезный ущерб многим территориям и семьям, которые остались без крыши над головой. Глава кабмина призвал коллег держать работу по восстановлению регионов после паводков на особом контроле, чтобы каждый пострадавший получил от государства необходимую помощь.

Кабмин направит еще около 3 млрд рублей на выплаты медработникам, заразившимся COVID-19.

Фото и видео: правительство России