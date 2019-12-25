Кабина Scania насмерть придавила петербуржца

Полиция начала проверку.

В четверг, 24 сентября, водитель грузового автомобиля Scania погиб на Литовской улице, 16. Кабина грузовика продавила петербуржцу голову, сообщил "Мегаполис".

По предварительной информации, мужчина пренебрег техникой безопасности и, не зафиксировав кабину должным образом, полез под нег. Шофера зажало между верхней частью и рамой. Достать тело удалось не сразу. Прибывшие медики констатировали смерть.

Ранее мы писали, что останки человека найдены возле остановки в Кингисеппском районе.

Фото: Piter.TV