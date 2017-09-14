К южному побережью Мексики приближается ураган "Макс"

На южное побережье Мексики надвигается ураган "Макс". Стихии присвоена первая категория по пятибалльной шкале.

Как сообщает "Росбалт", к южному побережью Мексики движется ураган "Макс". Ему присвоена пятая категория по пятибалльной шкале.



По данным метеорологов, ураган должен обрушится на штат Герреро в течение нескольких часов. На данный момент он находится примерно в 85 километрах от популярного направления у туристов Акапулько и продвигается на восток со скоростью 9 км/ч.



По мнению экспертов Национального центра США по слежению за ураганами, по мере приближения к штатам Герреро и Оахака ураган наберет силу и может вызвать наводнения. Центр выпустил предупреждение для прибрежной территории Мексики от города Сиуатанехо до Пунта Мальдонадо.



Кадры:YouTube