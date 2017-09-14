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К южному побережью Мексики приближается ураган "Макс"

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На южное побережье Мексики надвигается ураган "Макс". Стихии присвоена первая категория по пятибалльной шкале.

Как сообщает "Росбалт", к южному побережью Мексики движется ураган "Макс". Ему присвоена пятая категория по пятибалльной шкале.

По данным метеорологов, ураган должен обрушится на штат Герреро в течение нескольких часов. На данный момент он находится примерно в 85 километрах от популярного направления у туристов Акапулько и продвигается на восток со скоростью 9 км/ч.

По мнению экспертов Национального центра США по слежению за ураганами, по мере приближения к штатам Герреро и Оахака ураган наберет силу и может вызвать наводнения. Центр выпустил предупреждение для прибрежной территории Мексики от города Сиуатанехо до Пунта Мальдонадо.

Кадры:YouTube

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Категории: Мировые новости

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