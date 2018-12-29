К 75-летию снятия блокады петербургский зоолог снял фильм про рыбку-колюшку

Она помогла петербуржцам пережить блокаду, из нее даже научились делать средство для заживления ожогов и ран.

К 75-летию снятия блокады Ленинграда известный петербургский зоолог Павел Глазков снял фильм, посвященной рыбке колюшке (не путайте с корюшкой). Она в годы блокады спасала жителей Ленинграда, за что ей позже и был установлен памятник в Кронштадте. Ролик зоолог выложил на своей странице.

В мирное время эта рыба не употреблялась в пищу, так как считалась сорной, но во время войны вся остальная рыба в заливах и каналах была почти полностью выловлена. Во время нереста колюшка плыла в Неву и каналы. Тогда жители Ленинграда создавали бригады для ее отлова и ловили всеми подручными средствами: корзинками, майками, сумками.

Так как эта рыба очень жирная, из нее делали котлеты и уху. Также на основе колюшки был создан препарат, который помогал в заживлении ран и ожогов.

Фото и видео: Павел Глазков/ ВК