Следком возбудил дело после обнаружения останков семьи с ребенком в Ленобласти

В 1941 году произошел расстрел мирных граждан.

В Ленобласти после обнаружения захоронения четырех мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Останки не менее четырех человек, в том числе ребенка были найдены на земельном участке в Лопухинского сельского поселения (Ломоносовский район).

Из архива удалось узнать, что в этом месте произошел массовый расстрел мирных граждан в 1941 году в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград.

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Фото : СУ СК России по Ленинградской области