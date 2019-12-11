В Польше приготовились к остановке Украиной транзита газа

Заявление польской нефтегазовой компании PGNIG транслируют РИА "Новости".

В среду, 11 декабря, стало известно, что предпримет польская сторона в случае незаключенного контракта на транзит газа из России через Украину. В компании PGNIG пояснили, что показатели добычи, собственных запасов и импорта в данной ситуации составят 25,6 млрд кубометров газа в год при расходе в 19 млрд.

В Польше также подсчитали, сколько запасов газа у них сохранится в случае завершения поставок на трубопроводе "Ямал". С учетом поставок газа через Белоруссию и Украину, поставок СПГ и других источников он составит 33,1 млрд кубометров газа в год.

Отметим, что контракт на транзит российского газа между российской компанией "Газпром" и оператором "Ямала - Европы" в Польше завершается в мае 2020 года.

Ранее о своих действиях в случае остановки транзита газа из РФ через Украину рассказала Словакия.