К списку эвакуируемых учреждений в Петербурге добавились суды и налоговые инспекции

Ситуацию для нашего издания прокомментировали и в Пулково.

Днем в среду, 12 августа, петербургские ведомства продолжили получать электронные сообщения о возможном минировании зданий. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, от "мистера Патрушева" поступило сообщение о "минировании" всех "налоговых инспекций" города, а также Сестрорецкого районного суда. В этой инстанции, а также в Красногвардейском и Василеостровском районном суде проходит эвакуация, сообщили в пресс-службе.

До этого похожие сообщения были получены от "мистера Бортникова", после чего стало известно, что Петродворцовый и Октябрьский районные суды эвакуируются.

Отметим, что аэропорт Пулково, который также получил сообщение о возможном минировании, прокомментировал ситуацию Piter.tv.

Сегодня, 12 августа, в 13:20 в аэропорт Пулково от оперативных служб поступила информация о минировании здания. Реализуется комплекс усиленных мер со стороны авиационной безопасности и полиции. Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. На регулярность полетов ситуация не повлияла – сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга