К поискам пропавших в Пермском крае туристов привлекли более 100 человек

По факту случившегося ведется уголовное дело.

Свыше 100 человек и 46 единиц специальной техники привлечено к поискам туристов, пропавших на горе Ослянка в Пермском крае. Соответствующе заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Известно, что операция продолжается с при влечением сил местных спасателей, сотрудников краевого МЧС, участников поисково-спасательных отрядов "ЛизаАлерт", "Отряд имени Ирины Бухановой", добровольцев, полицейских и населения.

Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. К поискам привлечено более 100 человек и 46 единиц техники. пресс-служба СК РФ по Пермскому краю

Напомним, что группа из 13 путешественников потерялась в районе горы Ослянка. Заместитель начальника ГУ МЧС Денис Говоров отметил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что туристы могли разделиться и сбиться с маршрута из-за плохой видимости на местности. Эксперт добавил, что группа была достаточно подготовленной и экипированной, поэтому сейчас многие недоумевают, что же в реальности могло произойти с людьми. Спасатели намерены расширять пространство проведения поисковых мероприятий. Спасатель добавил, что сейчас на самой горе невозможно находиться, поэтому он надеется, что пострадавшие смогли оказаться в достаточно безопасных условиях, где можно ждать помощь.

Известно, что двое туристов, отделившихся от группы, вечером 13 декабря, в субботу, вернулись в Екатеринбург. Они звонили своим друзьям, но на связь не не вышли.

Фото: Вконтакте / пресс-служба поискового отряда "Лиза Алерт"