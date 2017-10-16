Через 2,5 месяца в Петербурге появится реверсивное движение на Большеохтинском мосту

В Петербурге появится реверсивное движение на мосту уже в конце текущего года.

К концу 2017 года на Большеохтинском мосту будет осуществлено реверсивное движение. Отметим, что мост станет первым в своем роде.

Водителям автомобилей стоит заметить, что в период навигации, переправа будет недоступна с 02.00 до 05.00, потом до трех дня большую часть полос оставят тем, кто пытается держить путь до центра Петербурга, а в вечерний час пик – наоборот.

Напомним, что первый раз эксперимент с реверсивкой на Большеохтинском был проведен в середине мая 2015 года.

Видео: YouTube - Борис Штанмайер