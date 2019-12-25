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До конца года подразделения скорой помощи получат новые здания в двух районах Петербурга
Сегодня, 13:45
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himif

До конца года подразделения скорой помощи получат новые здания в двух районах Петербурга

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Строительство идет в Металлострое и Красносельском районе.

Поразделения скорой помощи Петербурга до конца 2020 года получат новые здания в Колпинском и Красносельском районах. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В поселке Металлострой возводят здание станции скорой медпомощи на пять бригад, работы завершены на 78%. В здании уже монтируют освещение и инженерные сети, идет внутренняя отделка. Подстанция на девять машин появится на пересечении улицы Доблести и Ленинского проспекта, строительная готовность пока достигла отметки в 45%.

Ранее мы рассказывали, что Мишустин выделил ещё миллиард рублей медикам, работающим с больными COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: скорая помощь, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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