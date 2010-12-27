Эвакуированный стадион на Крестовском стал орудием мести петербуржца

По предварительным данным, стадион на Крестовском острове эвакуировали из-за звонка мужчины, который хотел подставить задолжавшего ему человека.

Стала известна предварительная причина эвакуации стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове накануне. В 10.38 в среду, 6 декабря, неизвестный позвонил с номера 69-летнего петербуржца. Мужской голос сообщил, что его знакомый 1976 года рождения (он назвал его фамилию) готовит теракт на стадионе, и бросил трубку.

Спортивный объект вернулся к нормальной работе после эвакуации только в 14.00. эвакуировать пришлось около тысячи человек.

Как сообщает "Фонтанка", полиция узнала, что владелец номера не пользуется им. А в террористы записали его зятя. Пока не понятно, кто именно совершил звонок. Предположительно, это мог быть человек. Имеющий конфликт из-за денег с обвиненным.