К борьбе со снегом в Петербурге начали готовиться в августе

Эта заблаговременная подготовка происходит на фоне прошлых зимних проблем.

Власти Санкт-Петербурга начали досрочную подготовку к будущим зимним сезонам, объявив крупные тендеры на вывоз снега на период с 2025 по 2027 годы. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок.

Согласно документации, начальная максимальная цена контракта на вывоз снежных масс с улиц пяти районов города составляет 107,4 миллиона рублей. В зону ответственности будущего подрядчика войдут Адмиралтейский, Петроградский, Центральный, Пушкинский и Колпинский районы. Собранный снег будут транспортировать на три специализированных пункта приема и пять стационарных снегоплавильных станций. Особенностью контракта является гибкая цена: окончательная сумма будет рассчитываться исходя из фактического объема вывезенного снега.

Параллельно город объявил еще три лота, но уже на меньший срок — только на предстоящую зиму 2025 года. Так, вывоз снега с мостов, набережных и искусственных сооружений обойдется бюджету в 15,1 млн рублей во Фрунзенском, Московском и Невском районах; в 11,9 млн — в Василеостровском и Петроградском; и в 10,6 млн — в Адмиралтейском и Центральном районах.

Как сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по благоустройству, общий бюджет на зимнюю уборку города на будущий сезон пока не утвержден. Также в ведомстве отметили, что отрасль недавно прошла реорганизацию, и теперь услуги по содержанию городских территорий оказывают четыре специализированных государственных бюджетных учреждения (ГБУ).

Фото: Правительство Петербурга