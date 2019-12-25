К безголовой статуе на Большой Пушкарской приделали череп

Скульптуре на фасаде дома на Большой Пушкарской приделали череп вместо головы. Автором выступил уличный художник под ником Lonesome_Grass.
Статуя украшает дом №1/8, однако долгое время находится без головы. Год назад художник придумал дополнить ее видеокамерой. Тогда не обошлось без социального подтекста. Камеру оперативно убрали, а деятеля стрит-арта пообещали не наказывать.
Больно уж удачно ей голову сломали.
написал Lonesome_Grass в комментариях.
Ранее автор "лошадей с большими глазами" на Васильевском рассказал о своих работах.
Фото: lonesome_grass / Instagram
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