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К безголовой статуе на Большой Пушкарской приделали череп
Сегодня, 12:53
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nadezhda_sib

К безголовой статуе на Большой Пушкарской приделали череп

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Дионис без головы вновь привлек внимание деятелей уличного искусства.

Скульптуре на фасаде дома на Большой Пушкарской приделали череп вместо головы. Автором выступил уличный художник под ником Lonesome_Grass. 

Статуя украшает дом №1/8, однако долгое время находится без головы. Год назад художник придумал дополнить ее видеокамерой. Тогда не обошлось без социального подтекста. Камеру оперативно убрали, а деятеля стрит-арта пообещали не наказывать.

Больно уж удачно ей голову сломали. 

написал Lonesome_Grass в комментариях.

Ранее автор "лошадей с большими глазами" на Васильевском рассказал о своих работах. 

Фото: lonesome_grass / Instagram 

Теги: стрит-арт, череп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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