К безголовой статуе на Большой Пушкарской приделали череп

Дионис без головы вновь привлек внимание деятелей уличного искусства.

Скульптуре на фасаде дома на Большой Пушкарской приделали череп вместо головы. Автором выступил уличный художник под ником Lonesome_Grass.

Статуя украшает дом №1/8, однако долгое время находится без головы. Год назад художник придумал дополнить ее видеокамерой. Тогда не обошлось без социального подтекста. Камеру оперативно убрали, а деятеля стрит-арта пообещали не наказывать.

Больно уж удачно ей голову сломали. написал Lonesome_Grass в комментариях.

Ранее автор "лошадей с большими глазами" на Васильевском рассказал о своих работах.

Фото: lonesome_grass / Instagram