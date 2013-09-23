Ранее Егор Дудников захотел отказаться от гражданства РФ.

К арестованному в Белоруссии россиянину пустили психолога. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал адвокат подозреваемого Егора Дудникова. Антон Гашинский уточнил, что молодого человека содержат в СИЗО Минска. Также подзащитному Гашинского медики вылечили зуб, который его беспокоил.

Следствие по делу идет. Дудников, как и прежде, находится в СИЗО на улице Володарского (в Минске – ред.). Его начал посещать психолог. Антон Гашинский, юрист

Егор Дудников обратился к российским властям с просьбой лишить его гражданства России. Это произошло в конце июня 2021 года. По мнению россиянина, Москва вступается только за тех, за кого ей выгодно, при этом простых граждан она готова "подло и жестко предать". Напомним, что 20-летний Дудников в мае смог передать через адвоката записку из СИЗО о том, что его белорусские силовики его избивают, пытают, а также угрожают убийством.

В МИД рассказали о ситуации с задержанными в Белоруссии россиянами.

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