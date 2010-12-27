К "Зениту" присоединился Феликс Фернандес Ледесма

Он займет свое место в тренерском штабе ФК.

В пятницу, 14 июня, стало известно о том, что испанский специалист по физической подготовке Феликс Фернандес Ледесма присоединился к тренерскому штабу "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"Зенит" приветствует Феликса Ледесму в Петербурге и желает успехов вместе с сине-бело-голубыми! сказано в сообщении

Феликс Фернандес Ледесма весной 2015-го работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого. Он готовил сборную России к чемпионату Европы 2016 года. После испанский специалист присоединился к мадридскому "Реалу", а после сезонов в "Локомотиве" заключил соглашение с китайским "Хэбэй Чайна Форчун".

Ранее мы сообщали о том, что футболисты "Зенита" провели первую тренировку после отпуска.

Фото:ФК "Зенит"