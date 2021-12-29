К Новому году погода в Петербурге резко изменится

Завтра столбики термометров покажут -17 градусов.

В первый выходной января, 8 января, температура ночью опустится до -17 градусов, а днем до -12. Также ожидается слабый снег. Об этом сообщили "Невские новости".

Метеоролог Юрий Куткевич заявил, что погода будет переменчивой, влияние будут оказывать то циклоны, то антициклоны. В воскресенье мороз отступит до -6 градусов, а в понедельник снова ожидаются морозы до -13 градусов. С 12 января погода снова изменится, и город окажется во власти обширного циклона, в его южной части.

Вторая половина недели пройдет при потеплении от нуля до -5 градусов.

Фото: Piter.tv