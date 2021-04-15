К Евро-2020 в Петербурге выпустят "Подорожник" с новым дизайном

Продажи стартуют либо в день первого матча, либо за день до него.

К чемпионату Европы по футболу в Петербурге выпустят "Подорожник" с новым дизайном, разработанным УЕФА. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова начальника отдела информирования пассажиров СПб ГКУ "Организатор перевозок" Романа Агапитова.

Точная дата начала продаж "Подорожника" с новым дизайном будет известна в июне. Проездной появится в продаже либо в день первого матча (12 июня), либо за день до него. 60 тысяч экземпляров будут доступны для всех желающих, еще 10 тысяч выпустят специально для волонтеров, они получат карты бесплатно.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля на 12 стадионах 12 городов стран-членов УЕФА. В городе на Неве запланированы три матча группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России попала в группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее мы писали, что иностранцы не смогут стать волонтерами на матчах Евро-2020 в Петербурге.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"