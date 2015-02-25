Иностранцы не смогут стать волонтерами на матчах Евро-2020 в Петербурге

Все из-за неопределенности с границами.

В Петербурге приняли решение не отбирать волонтеров из иностранных государств из-за неопределенности с открытием границ. Об этом в субботу ТАСС сообщил замруководителя центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу Дмитрий Антонов.

Мы не можем так рисковать. Поэтому было принято решение, что будут только те, кто находятся в городе. Дмитрий Антонов

Ранее заявки на волонтерство подали почти 11 тысяч человек. В итоге была сформирована команда из 1,5 тысяч человек.

Фото: ВКонтакте/ Волонтеры UEFA EURO 2020