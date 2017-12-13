К ЧМ-2018 на Крестовском острове установят семь пропускных пунктов для болельщиков

К ЧМ по футболу в Северной столицу создадут контрольно-пропускные пункты для болельщиков.

В Комитете по вопросам правопорядка и безопасности проводит конкурс на установку пропускных пунктов на территории Крестовского острова. Контрольные подстанции будут организованы на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Сведения об этом размещены на официальном сайте государственных закупок.

Начальная цена работ составляет 31 миллион рублей. Представители ведомства обязуются выбрать подрядчика к 12 марта. Компания должна будет уложиться в срок до 15 июня. К этому времени контрольно-пропускные пункты должны будут стоять на месте и быть готовыми принимать большой поток болельщиков.

Всего будет установлено семь центров допуска на Крестовский остров. Уже известно что они будут находиться на Петровской площади, на пересечении Вязовой и Спортивной улиц, Петроградской и Вязовой улиц, между Морским проспектом и Динамо, Южной дорогой и Крестовским проспектом, Северной дорогой и Бодровым переулком, а также у Яхтенного моста.

