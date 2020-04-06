Новое оформление создадут для площади Восстания, БКЗ "Октябрьский", площади Александра Невского, Пулковского шоссе, Кронштадтского шоссе и Приморского проспекта.

В понедельник, 6 апреля, стало известно, что к 9 Мая на стрелке Васильевского острова появится аллея городов-героев. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Новое оформление появится на площади Восстания, на БКЗ "Октябрьский", на площади Александра Невского, на Пулковском шоссе, на Кронштадтском шоссе и на Приморском проспекте.

Композиции разместят на опорах освещения и тросовых конструкциях. Также в городе появятся виниловые баннеры. Их разместят на мостах Северной столицы.

"Для оформления нужно максимально использовать документы, фотографии того времени. Их можно применять на брандмауэрах, панорамах, панно", —сказано в сообщении.

Известно, что работы по оформлению Петербурга ко Дню победы начнутся 4 мая, а полностью подготовка будет завершена 8 мая.

Ранее мы сообщали о том, что священник рассказал, что службы на Благовещение не отменили.

Фото:петербургский дневник