К 95-летию регулярного автобусного движения в Петербурге выпустят "Подорожник" с новым дизайном

Всего будет выпущено 10 тысяч юбилейных карт.

Совсем скоро петербуржцам будет доступен "Подорожник" с новым дизайном. Партия посвящена 95-летию регулярного автобусного движения в Петербурге. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Электронную карту украсит автобус ЗИС-154, появившийся в Ленинграде в 1947 году. Это был первый послевоенный транспорт, рассчитанный на 60 пассажиров. Уже на тот момент, впервые в истории, в салоне автобуса было отопление, водитель самого автобуса мог регулировать свое кресло по высоте. На нем петербуржцы могли доехать от Васильевского острова до Невского проспекта.

Приобрести "Подорожник" можно будет в кассах метрополитена за 60 рублей, а также в точках продаж СПб ГКУ "Организатор перевозок". Чуть позже в комитете сообщат, когда можно будет приобрести юбилейную карту.

Ранее стало известно, что в следующем году петербуржцы смогут оплатить проезд на метро через интернет.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга