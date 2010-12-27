На протяжении 2020 года в Ленинградской области будет работать передвижная документальная выставка «Архивы рассказывают…», посвященная 75-летию Великой Победы.

К 75-летию Победы в Ленинградской области откроется передвижная документальная выставка. Уникальный проект объединит на экспозиции материалы из госархивов регионов России и стран СНГ.

На протяжении 2020 года в Ленинградской области будет работать передвижная документальная выставка "Архивы рассказывают…", посвященная 75-летию Великой Победы. На основе материалов из фондов государственных архивов России и стран СНГ она расскажет об участии представителей разных народов в битве за Ленинград и помощи осажденному городу и его жителям.

Домом дружбы Ленинградской области были направлены письма в адрес государственных архивов всех субъектов РФ и стран СНГ с предложением принять участие в совместном проекте. Уже получены свыше 30 ответов с копиями документов, которые архивы готовы передать для выставки (прием документов завершится 15 декабря). Подтверждено и участие представителей ряда госархивов регионов РФ в церемонии открытия экспозиции.

Ее планируется представить публике в Доме дружбы Ленинградской области, Правительстве региона, в Музее-панораме "Прорыв" (деревня Марьино Кировского района области), в филиале Центрального военно-морского музея "Дорога жизни" у Ладожского озера, в Музее обороны и блокады Ленинграда (Санкт-Петербург, Соляной пер., 9). Все присланные на выставку документы также будут обработаны и изданы отдельным сборником.

Организатором проекта выступает Дом дружбы Ленинградской области при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям и Архивного управления Ленинградской области. Выставка является составной частью полномасштабного проекта Дома дружбы "Дорожная карта: маршрутами Победы (1941-1945 гг.)", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: пресс-служба ЛО