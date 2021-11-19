К 2025 году запустят производство мебельных плит в Ленобласти

Новое предприятие создаст 125 рабочих мест.

В строительство производственно-складского здания по переработке древесины компания "Слотекс" инвестирует более 4 млрд рублей. На заводе будут также производить плитные материалы для мебели. Планируется, что предприятие начнет работу уже к 2025 году, передают в пресс-службе Смольного 17 июня.

Соглашение подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент АО "Слотекс" Светлана Осипова в рамках ПМЭФ-2022.

Площадь объекта составит 40 тыс. квадратных метров, объем инвестиций – 4,3 миллиарда рублей. Новое предприятие создаст 125 рабочих мест.

Ранее Путин заявил, что Петербургский тракторный завод стал эталоном успешной работы в условиях санкций. По словам Путина, задача России сегодня – нарастить мощности предприятий и производственных площадок.

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