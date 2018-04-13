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Путин заявил, что Петербургский тракторный завод стал эталоном успешной работы в условиях санкций
Сегодня, 18:44
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Путин заявил, что Петербургский тракторный завод стал эталоном успешной работы в условиях санкций

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По словам Путина, задача России сегодня – нарастить мощности предприятий и производственных площадок. 

В пятницу, 17 июня, на ПМЭФ-2022 во время пленарного заседания президент России Владимир Путин привел в пример Петербургский тракторный завод и его опыт сотрудничества с отечественными производителями. 

Путин отметил, что в условиях санкций производство стало рекордным. После возникновения нехватки ресурсов из-за отказа в сотрудничестве западных партнёров предприятию помогли соседние регионы. 

По словам Путина, задача России сегодня – нарастить мощности предприятий и производственных площадок. 

Ранее мы сообщали, что Петербург и Воронежская область договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения. Воронежская область окажет поддержку Петербургу во внедрении энергосберегающих и наукоемких технологий, поставках товаров, в том числе продовольственных.

Фото: Piter.tv

Теги: петербургский тракторный завод, предприятие, производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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