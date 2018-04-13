Путин заявил, что Петербургский тракторный завод стал эталоном успешной работы в условиях санкций

По словам Путина, задача России сегодня – нарастить мощности предприятий и производственных площадок.

В пятницу, 17 июня, на ПМЭФ-2022 во время пленарного заседания президент России Владимир Путин привел в пример Петербургский тракторный завод и его опыт сотрудничества с отечественными производителями.

Путин отметил, что в условиях санкций производство стало рекордным. После возникновения нехватки ресурсов из-за отказа в сотрудничестве западных партнёров предприятию помогли соседние регионы.

По словам Путина, задача России сегодня – нарастить мощности предприятий и производственных площадок.

Ранее мы сообщали, что Петербург и Воронежская область договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения. Воронежская область окажет поддержку Петербургу во внедрении энергосберегающих и наукоемких технологий, поставках товаров, в том числе продовольственных.

Фото: Piter.tv