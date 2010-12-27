К 2024 году в Петербурге появятся пансионаты для пожилых людей

На их строительство направят 1 млрд рублей.

В субботу 8 июня на ПМЭФ-2019 вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина подписала соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО "Забота и Опека" Леонидом Ноткином.

Документ предусматривает строительство в Петербурге пансионатов для пожилых людей, нуждающихся в стационарном социальном уходе. Общий размер инвестиций по проекту составит не менее 1 млрд рублей. Планируемый срок реализации соглашения – до 2024 года.

Строительство пансионатов направлено на реализацию федерального проекта "Старшее поколение", предусмотренного нацпроектом "Демография".

Фото: gov.spb.ru