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В России к 2022 году изменят ПДД

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Это необходимо из-за увлечения беспилотных автомобилей.

В России к 2022 году должны быть подготовлены изменения в ПДД, учитывающие трафик беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на вице-президента по технологиям НП "ГЛОНАСС" Евгения Белянко.

Как отметил Белянко, изменения в правилах будут необходимы, когда на дорогах станет не 10-20 беспилотников, а тысячи.

Представители ГИБДД уже заявили о том, что граждан необходимо подготовить для интеграции беспилотных автомобилей в столичный трафик.

Евгений Белянко

В ноябре прошлого года Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей в Татарстане и Москве, итоги подведут в 2022 году.

Ранее Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на заправках.

Видео: YouTube/ The Verge

Теги: беспилотные авто, гибдд, евгений белянко
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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