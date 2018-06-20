К 2021 году в Адмиралтейском районе появится Парфеновская улица

Трасса обеспечит транспортную доступность для новых жилых комплексов.

В "Дирекции транспортного строительства" заключили контракт с строительной компанией "Орион плюс" на создание Парфеновской дороги. Участок соединит Малую Митрофаньевскую улицу и набережную Обводного канала, а также станет продолжением Варшавской улицы, увеличив пространство на полтора километра.. Благодаря проекту чиновники надеются улучшить транспортную доступность в Адмиралтейском районе города.

Отметим, что объект должен быть сдан в эксплуатацию в октябре 2021 года. Стоимость контракта на подрядческие работы составляет чуть более 570, 813 миллионов рублей. Строители создадут канализационную, электроснабжающую сети, проведет дорожные работы, обустроит дорожные знаки, выполнит разметку и мероприятия по благоустройству территории.

Фото: Piter.tv