К 1 сентября в Петербурге заработают четыре новые школы

Еще одна школа в Красногвардейском районе сможет принять 1375 детей. Она находится на территории жилого комплекса "Цветной город".

В новом учебном году откроются четыре школы в Петербурге. Об этом 23 августа рассказали в пресс-службе Смольного.

Школа № 165 находится на Комендантском проспекте, 69. Она примет 1375 детей. Школьники смогут ходить в бассейн, спортивный и хореографические залы, а также заниматься на спортивном стадионе. Для учащихся предусмотрены дополнительные дисциплины, такие как: инженерия, IT-моделирование, графика, журналистика.

Еще одна школа в Красногвардейском районе сможет принять 1375 детей. Она находится на территории жилого комплекса "Цветной город". Она станет филиалом средней общеобразовательной школы № 164. В кабинеты закупят современное оборудование. Дети будут использовать станки с числовым программным управлением, 3D-принтер и многое другое.

Третья школа откроется в здании Лицея № 369, расположенного на улице Маршала Захарова. Для школьников станут доступны два спортивных зала, библиотека, учебные классы, а также профильные кабинеты.

Четвертая школа примет воспитанников в Пушкине. Здание возвели на Промышленной улице, она также рассчитана на 1375 учеников. Преподавательский состав практически полностью укомплектован.

Фото: пресс-слжуба Смольного