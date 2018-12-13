В начале месяца в городе будет функционировать 10 станций проката велосипедов.

К 1 мая в Петербурге откроются первые уличные велопрокаты от компании "Велогорода". В начале месяца появятся 10 станций, к концу их число увеличиться до 20 штук. Об этом сообщается на сайте организации.

К середине июня число мест, где можно будет взять в прокат велосипед, увеличиться в более чем в два раза — до 50 станций. Предполагается, что в предстоящем сезоне услугами проката велосипедов одновременно смогут до 300 человек.

Первые в этом сезоне станции появятся возле метро "Адмиралтейская", "Гостиный Двор", "Технологический институт", "Горьсковская", "Петроградская" и "Крестовский остров". В будущем взять велосипед в прокат можно будет на Марсовом поле, у дома №45 по набережной Лейтенанта Шмидта, в Биржевом проезде и на Гребной улице, 22.

Ранее мы писали, что с 1 на 2 мая метро Петербурга будет работать всю ночь.

Фото: visit-petersburg.ru