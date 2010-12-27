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Губернатор Петербурга посетил выставку Никаса Сафронова в Смольном
Сегодня, 17:25
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alexandra08
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Губернатор Петербурга посетил выставку Никаса Сафронова в Смольном

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Экспозиция приурочена к 40-летию творческой деятельности художника.

Во вторник, 10 апреля, в Смольном открыли выставку Никаса Сафронова. Об этом сегодня сообщило издание "Мойка 78". Георгий Полтавченко уже посетил экспозицию.

Выставка пройдет под названием "Наша эпоха в лицах современников". Экспозиция приурочена к 40-летию творческой деятельности художника. Посетители увидят 52 портрета известных политиков, деятелей искусства и даже представители РПЦ.

На церемонию открытия приехал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Сафронова все любят и знают как выдающегося художника даже за пределами страны. среди картин художника множество портретов известных жителей города, и людей, внесших большой вклад в развитие России и Петербурга.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга.

В день открытия Никас Сафонов провел экскурсию для посетителей, и даже поведал историю создания портретов.

Фото: ВКонтакте, официальная группа.

Теги: выставка сафронова , никас сафронов , никас сафронов в спб , полтавченко
Категории: Новости СПб

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