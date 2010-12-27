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КСП проверяет Городскую аварийно-восстановительную службу жилфонда
Сегодня, 12:06
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alexandra08
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КСП проверяет Городскую аварийно-восстановительную службу жилфонда

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Специалисты проанализируют экономическую деятельность службы и расходование средств бюджета, выделенных за 2016, 2017 и 2018 годы.

В понедельник, 13 августа, инспекторы Контрольно-счетной палаты Петербурга приступили к проверке финансово-хозяйственной деятельности городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Специалисты проанализируют экономическую деятельность службы и расходование средств бюджета, выделенных за 2016, 2017 и 2018 годы. Проверка завершится к 12 октября.

Напомним, аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Петербурга занимается техобслуживанием инженерных систем в домах нежилого фонда города, а также устранением аварий и проведением ремонтных работ.  Деятельность службы не раз вызывала жалобы со стороны горожан. Ежегодные расходы этого учреждения составили около 240 миллионов рублей.

Ранее Piter.TV писал о том, что контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила многочисленные нарушения в хозяйственно-финансовой деятельности Академии легкой атлетики.

Фото: pixabay.com

Теги: аварийно-восстановительная служба жилфонда , контрольно счетная палата , ксп
Категории: Лента новостей Новости СПб

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